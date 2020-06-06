شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن تقرير شهر مايو للنشاطات والصفحات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تقريره المتعلق بمكافحة نشاطات الحسابات المزيفة حول دول العالم عن إزالة مئات الحسابات والصفحات خلال شهر مايو، حيث كان فيس بوك قد أعلن منذ سنوات تبنى سياسة جديدة تهدف لمكافحة ما يسمى "السلوك الزائف المنسق أو coordinated inauthentic behavior وهو ما يعرف اختصارا بـ CIB، والذى يشير إلى النشاطات المزيفة والحملات المحلية التى تستخدم الحسابات والصفحات المزيفة لتضليل الأشخاص والاحتيال عليهم.

وقال فيس بوك فى بيانه:"نحن نعمل باستمرار على إيجاد وإيقاف الحملات المنسقة التى تسعى إلى التلاعب بالنقاش العام عبر تطبيقاتنا، ففى عام 2019 وحده، أزلنا أكثر من 50 شبكة حول العالم للمشاركة فى سلوك غير حقيقى (CIB)، بما فى ذلك قبل الانتخابات الديمقراطية الرئيسية الأمريكية".

الغرض من هذا التقرير

أوضح فيس بوك أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، شارك النتائج التى توصل إليها بشأن السلوك غير الصحيح المنسق الذى يكتشفونه ويزيله من المنصة، وكجزء من تقارير CIB المنتظمة، فإن فيس بوك يشارك المعلومات حول جميع الشبكات التى يزيلها على مدار شهر لتسهيل رؤية الأشخاص للتقدم الذى يحرزه فى مكان واحد.

ما هو CIB؟

قال فيس بوك:"بينما نحقق وننفذ إجراءتنا ضد أى نوع من السلوك غير الصحيح - بما فى ذلك المشاركة الزائفة والرسائل غير المرغوب فيها والتضخيم الاصطناعى - فإننا نتعامل مع هيئات تنفيذ القانون ضد هذه الأنشطة ذات الدوافع المالية بشكل مختلف بِشأن كيفية مواجهة التدخل الأجنبى أو عمليات التأثير المحلى، ونحن نزيل بشكل روتينى السلوكيات غير المعقدة ذات الحجم الكبير الأقل تعقيدًا مثل الرسائل غير المرغوب فيها ولا نعلن عن إجراءات التنفيذ هذه عندما نتخذها:

واستكمل بيان فيس بوك:"نحن ننظر إلى عمليات التأثير على أنها جهود منسقة للتلاعب بالنقاش العام من أجل هدف استراتيجى حيث تكون الحسابات المزيفة أساسية للعملية، وهناك نوعان من هذه الأنشطة نعمل على إيقافهما:

1) السلوك الزائف المنسق فى سياق الحملات المحلية وغير الحكومية (CIB)

2) السلوك الزائف المنسق نيابة عن ممثل أجنبى أو حكومى (FGI).

السلوك غير الصحيح المنسق (CIB)

قال فيس بوك: "عندما نجد حملات محلية وغير حكومية تتضمن مجموعات من الحسابات والصفحات التى تسعى لتضليل الأشخاص بشأن من هم وماذا يفعلون أثناء الاعتماد على حسابات مزيفة، فإننا نزيل كلًا من الحسابات غير الحقيقية والأصلية والصفحات والمجموعات المتورطة مباشرةً فى هذا نشاط".

التدخل الأجنبى أو الحكومى (FGI)

أوضح فيس بوك : "إذا وجدنا أى حالات من CIB تم إجراؤها نيابة عن كيان حكومى أو من قبل ممثل أجنبى، فإننا نطبق أوسع إجراءات التنفيذ بما فى ذلك إزالة كل ممتلكات على المنصة مرتبطة بالعملية نفسها والأشخاص والمنظمات وراءها".

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واضاف: "نحن نراقب الجهود المبذولة لإعادة تأسيس وجود على فيس بوك من خلال الشبكات التى أزلناها سابقًا لـ CIB. باستخدام كل من الاكتشاف الآلى واليدوى، نقوم باستمرار بإزالة الحسابات والصفحات المتصلة بالشبكات التى أزلناها فى الماضي".

ملخص نتائج مايو 2020

فى هذا الشهر، أزلنا شبكتين من الحسابات، الصفحات والمجموعات، ركزت إحداهما - من تونس - على بلدان عبر أفريقيا الفرانكوفونية، واستهدفت الأخرى الجماهير المحلية فى منطقة كردستان العراق، لقد تبادلنا معلومات حول النتائج التى توصلنا إليها مع سلطات تطبيق القانون وصانعى السياسات وشركاء الصناعة.

العدد الإجمالى لحسابات فيس بوك التى تمت إزالتها: 253

العدد الإجمالى لحسابات انستجرام التى تمت إزالتها: 240

العدد الإجمالى للصفحات التى تمت إزالتها: 770

إجمالى عدد المجموعات التى تمت إزالتها: 101

الشبكات التى تمت إزالتها فى مايو 2020:*

فى تونس: أزال فيس بوك 446 صفحة و182 حسابًا على فيس بوك و96 مجموعة و60 حدثًا و209 حسابًا على انستجرام.

حول إلى كيانات إخبارية مستقلة.

فى العراق: أزل فيس بوك أيضًا 324 صفحة و71 حسابًا و5 مجموعات و31 حسابًا على انستجرام، وقد نشأ هذا النشاط فى إقليم كردستان العراق وركز على الجماهير المحلية، واستخدمت هذه الشبكة حسابات وهمية - تم اكتشاف بعضها وتعطيلها سابقًا بواسطة أنظمة فيس بوك الآلية - للنشر فى المجموعات وانتحال هوية الساسة المحليين والأحزاب السياسية وإدارة الصفحات التى تتنكر ككيانات إخبارية.

وقد تم العثور على هذا النشاط كجزء من تحقيق داخلى مرتبط بالصفحات التى تم إزالتها سابقًا بسبب انتحال الهوية، كما ربط التحقيق هذا النشاط بأفراد مرتبطين بوكالة زانيارى، وهى جزء من أجهزة المخابرات التابعة لحكومة إقليم كردستان فى كردستان العراق.