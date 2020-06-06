تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل جديدة لسماعة الرأس القادمة من سوني WH-1000XM4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر قوائم Walmart عن مواصفات جديدة لسماعة الرأس القادمة من سوني WH-1000XM4.

ظهرت سماعة WH-1000XM4 في موقع Walmart مؤخراً، مع بعض المواصفات الجديدة للسماعة، حيث من المقرر أن تقدم سوني هذا الإصدار بسعر 348 دولار.

تأتي سماعة الرأس WH-1000XM4 المرتقبة من سوني مع ميزة ضبط الصوتيات وفقاً لإستشعار البيئة المحيطة بالسماعة، وهي ميزة تتيح للمستخدم إدراك بعض الصوتيات المحيطة به عند تمكين ميزة إلغاء الضوضاء.

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كما تقدم سوني سماعة WH-1000XM4 بالكثير من التحسينات في الصوتيات، وذلك من خلال ميزة جديدة من سوني تعرف ب”Precise Voice Pickup”، وهي ميزة ترتكز على عدد 5 من المكبرات الصوتية المدمجة، التي تعمل على معالجة الإشارات الصوتية بكفاءة أعلى.

أيضاً تؤكد قائمة مواصفات سماعة الرأس WH-1000XM4 في Walmart على أن السماعة تضم تقنية LDAC، وEdge-AI، مع تقنية الشحن السريع، ودعم التحكم في تشغيل السماعة عن طريق اللمس، كما يمكن للسماعة أن تدعم أكثر من جهاز، مع صوت تكيفي يرتكز على البيئة المحيطة للمستخدم.

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