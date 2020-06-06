شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: تطبيق VivaVideo لتعديل الفيديوهات يضم برامج تجسس خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حال امتلاكك لهاتف ذكى يعمل بنظام أندرويد، فعليك بإعادة تقييم التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك، إذ حذر الخبراء من شركة VPNPro المستخدمين من تطبيق VivaVideo الشهير لتعديل الفيديوهات، لاحتوائه على برامج تجسس خطيرة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تم تنزيل التطبيق بالفعل 100 مليون مرة على الأقل على متجر Google Play، وأوضح جان يونجرين، الباحث فى VPNPro: "يطلب تطبيق تعديل الفيديو مجموعة كبيرة من الأذونات الخطيرة، بما فى ذلك القدرة على قراءة وكتابة الملفات إلى محركات الأقراص الخارجية، بالإضافة إلى موقع GPS الخاص بالمستخدم وهو أمر غير ضرورى بالتأكيد لـ تطبيق تعديل الفيديو. "

ووجد الباحثون أن VivaVideo يطلب ستة أذونات خطيرة، بما فى ذلك قراءة حالة الهاتف ونظام تحديد المواقع والفيديو والصوت.

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وتم تطوير التطبيق بواسطة QuVideo، المطورة أيضًا لخمسة تطبيقات أخرى ذات أذونات خطيرة مماثلة، وأضاف يونجرين: "تمتلك QuVideo أيضًا التطبيق الهندى الشهير VidStatus ، الذى حظى بأكثر من 50 مليون عملية تثبيت على متجر جوجل بلاى، إذ يعد VidStatus بمثابة أداة مخصصة لحالات الفيديو الخاصة بتطبيق WhatsApp ، ورغم ذلك إلا إنه يطلب 9 أذونات خطيرة، بما فى ذلك نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، والقدرة على قراءة حالة الهاتف، وقراءة جهات الاتصال، وحتى تصفح سجل مكالمات المستخدم".

تم تحديد التطبيق أيضًا على أنه برنامج ضار من قبل شركة مايكروسوفت، إذ يحتوى على Trojan المعروف باسم AndroidOS / AndroRat، ويمكن لهذه الأنواع من أحصنة طروادة سرقة أموال المستخدم البنكية أو العملة المشفرة أو أموال PayPal ".

وبناءً على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على حذف التطبيق فى أقرب وقت ممكن، إذ قال يونجرن: "بشكل عام، إذا وجد المستخدمون أن تطبيقات QuVideo لا تقدم فائدة حقيقية، فإننا نوصى بحذفها من هواتفهم فى أقرب وقت ممكن".