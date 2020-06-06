شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يساعد الأطباء الروس فى مكافحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد الخبراء فى جامعة "إينوبوليص" الروسية بأنهم ابتكروا شبكة لخلايا الأعصاب الاصطناعية بمقدورها تشخيص مرض التهاب الرئة الناتج عن فيروس كورونا بدقة 80%، واستخدم الخبراء من أجل تعليم الذكاء الاصطناعى قاعدة البيانات التى تتضمن 28 ألفا من صور الأشعة السينية للمرضى المصابين بأنواع مختلفة من مرض التهاب الرئة، كما أنهم أدخلوا فى الخوارزمية 94 صورة للأشعة السينية لصدر المصابين بفيروس كورونا.

وقام الذكاء الاصطناعى وطبيب متخصص فى الأشعة السينية بتحليل مستقل لصور الأشعة السينية التابعة للمرضى المصابين بفيروس كورونا، حسب روسيا اليوم.

واتضح أن التشخيصات التي قدمها الذكاء الاصطناعى تنطبق بنسبة 80% على التشخيصات التى قدمها خبير الأشعة السينية. وعلاوة على ذلك فإن الذكاء الاصطناعى لم يخطئ فى 13% من حالات الإصابة بمرض التهاب الرئة الذى وجد الخبير نفسه عاجزا عن تشخيص المرض.

وقال ناطق باسم الجامعة إنه يتوقع أن تزداد عما قريب قاعدة البيانات الخاصة بالمرضى المصابين بفيروس كورونا، ما سيؤدى إلى رفع دقة عمل الذكاء الاصطناعى وقدرته على تشخيص المرض.

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وقال رئيس مركز الذكاء الاصطناعى فى الجامعة، راميل كولييف، إن مستوى دقة شبكة الخلايا العصبية الاصطناعية لا يسمح إلى حد الآن بتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعى فى المستشفيات الروسية، بينما يمكن الاستفادة من هذا الأسلوب ومعلوماته عند إجراء الدراسات والبحوث العلمية.

وقد كشف تقرير سابق أن العلماء لجأوا لاستخدام خوارزمية "BlueDot" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بانتشار الفيروس، حيث تقوم الخوارزمية بمتابعة تقارير الأخبار بجميع اللغات تقريبًا، وشبكات الأمراض الحيوانية والنباتية، والإعلانات الرسمية لإصدار تحذير مسبق لتجنب مناطق الخطر لانتشار الفيروس.