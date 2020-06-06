تكنولوجيا: وريث شركة سامسونج لي جاي يونج يواجه إتهامات جديدة بالتلاعب بالسوق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وجهت الحكومة الكورية لوريث شركة سامسونج لي جاي يونج مع اثنان من الرؤساء التنفيذين السابقين للشركة إتهامات بالقيام بمعاملات غير قانونية وأيضاً التلاعب بالسوق.

أصدرت النيابة العامة الكورية أمر جديد بإعتقال نائب رئيس ووريث شركة سامسونج Lee Jae-yong، وذلك لإتهامات جديدة تواجه Lee Jae-yong مع كلاً من تشوي جي سونج وكيم جونغ جونج وهم رؤساء تنفيذين سابقين في الشركة.

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يواجه Lee Jae-yong إتهامات جديدة من الحكومة الكورية تأتي بعد القضية السابقة التي إنتهت بحكم لمدة 5 سنوات في قضايا رشوة ومن ثم تم الإفراج عنه في 2018، حيث تؤكد النيابة العامة الكورية على رصد معاملات غير قانونية تعود إلى الإندماج بين Samsung C&T وCheil Industries خلال 2015.

وتعد Cheil المالك الرئيسي Samsung BioLogics، كما يعد Lee من أكبر مساهمي Cheil، وتؤكد تصريحات النيابة العامة الكورية على الإحتيال في الحسابات الذي أدى إلى تعزيز قيمة BioLogics السوقية إلى 3.7 مليار دولار قبل إندماج Samsung C&T.

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