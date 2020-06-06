تكنولوجيا: Oppo تكشف عن سماعة Enco W51 اللاسلكية مع سوارة ذكية بميزة مقاومة الماء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo النقاب عن إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Enco W51 التي تأتي بميزة مقاومة الماء مع تحسينات جديدة في إلغاء الضوضاء، كما قدمت الشركة سوارة Oppo Band الذكية التي تدعم مقاومة الماء، ومستشعر SpO2، وأيضاً NFC.

قدمت شركة Oppo مؤخراً سماعة Enco W51 اللاسلكية، التي تنطلق بتحسينات في ميزة خفض الضوضاء حتى 35 ديسيبل مع نظام يضم اثنان من الميكروفونات، وأيضاً ميكروفونات أخرى تستخدم لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية، بمجموعة ميكروفونات يصل إلى 6 وحدات.

أيضاً يمكن لسماعة Enco W51 اللاسلكية أن تقدم إستجابة سريعة تصل إلى 47 مللي ثانية عند الإقتران ببعض الهواتف الذكية مثل هاتف Oppo الجديد Reno4 الذي يدعم تقنية البلوتوث بنمط الإرسال المزدوج، كما تدعم سماعة Enco W51 اللاسلكية ميزة مقاومة الماء بمعايير IP54 لذا تقاوم السماعة التعرق.

وتدعم سماعة Enco W51 تقنية البلوتوث 5، حيث يمكن أن تقدم آداء ثابت في الإتصال حتى مسافة 10 أمتار، مع دعم إستخدام جهة واحدة فقط من السماعات اللاسلكية.

كما تأتي حافظة سماعة Enco W51 بميزة الشحن اللاسلكي والشحن التقليدي أيضاً، حيث يتاح للمستخدم شحن السماعة لمدة 15 دقيقة ليحصل على عمر شحن يصل إلى 9 ساعات من التشغيل، كما يستغرق شحن السماعة اللاسلكية بشكل كامل 80 دقيقة لدعم المستخدم حتى يوم كامل من التشغيل.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Enco W51 اللاسلكية للطلب المسبق بسعر 70 دولار أو 62 يورو، مع ثلاثة من الإختيارات في الألوان متاحة هم الأسود، الأبيض إلى جانب اللون الأزرق.

أيضاً قدمت شركة Oppo اثنان من نماذج سوارة Oppo Band الذكية، حيث يأتي النموذج الأول بتصميم تقليدي TPU، مع نموذج أخر بتصميم عصري مع حلقة معدنية إختيارية تحيط بوجه السوارة الذكية.

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وتتميز سوارة Oppo Band الذكية بشاشة AMOLED، تدعم تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان DCI-P3، كما تقدم Oppo عدد 160 من أوجه الساعة الذكية.

أيضاً تأتي سوارة Oppo Band بميزة مقاومة الماء عند عمق 50 متر، لذا تدعم المستخدم في تمارين السباحة على الوجه الأمثل، كما تدعم تتبع حتى 11 نمط من الأنماط الرياضية، مع نمط خاص يدعم المستخدم في متابعة المسافات المقطوعة لحرق السعرات الحرارية.

وتتميز السوارة الذكية بمتابعة مستمرة لضربات القلب، وأيضاً تتبع SpO2، كما سيتلقى المستخدم إشعارات في حالة عدم إنتظام ضربات القلب، أو رصد مشاكل في نوم المستخدم مثل إنخفاض الأكسجين في الدم على سبيل المثال، حيث تعمل السوارة الذكية غلى قياس مستوى الأكسجين في الدم كل ثانية لمدة تصل إلى 8 ساعات.

وتضم سوارة Oppo Band بطارية بقدرة على دعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، كما يمكن شحن السوارة الذكية بشكل كامل خلال 1.5 ساعة.

أيضاً تدعم السوارة المستخدم بالمهام التقليدية مثل عرض إشعارات الهاتف، والتحكم في الموسيقى، التنبيهات، كما تدعم تقنية NFC الدفع، ودعم AliPay.

وتنطلق سوارة Oppo Band الذكية بسعر 28 دولار للنموذج الرئيسي المميز بالتصميم التقليدي مع ألوان الأسود والبنفسجي، بينما يأتي النموذج الثاني بالتصميم العصري بسعر 35 دولار على أن تتوفر للحجز المسبق بألوان الأسود، والذهبي.

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