الإعلان رسميًا عن الإسوارة الذكية Oppo Band، وتُقاوم المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro، وقامت كذلك بالكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Oppo Enco W51. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة Oppo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن جهاز آخر عبارة عن إسوارة ذكية تحمل إسم Oppo Band.

هذه الإسوارة الذكية الجديدة من شركة Oppo تضم شاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش تدعم 100 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 كما أنها تضم أكثر من 160 واجهة للإختيار من بينها. وعلاوة على ذلك، فقد تم تصميم هذه الإسوارة كذلك لتكون مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 50 متر مما يعني أنه يمكنك أخذها معك إلى المسبح.

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هذه الإسوارة الذكية الجديدة تدعم 12 نوع من التمارين، ويمكن لوضع الركض لمسافات طويلة على حرق المزيد من السعرات الحرارية مع تقليل التعب. وإلى جانب ذلك، فهذه الإسوارة الذكية تعمل على مراقبة معدل ضربات القلب بإستمرار وتقوم بتتبع مستويات الأوكسجين في الدم مع العلم بأنك ستتلقى إنذارات بشأن عدم إنتظام ضربات القلب ومشاكل النوم المتعلقة بإنخفاض الأوكسجين في الدم. يمكن للإسوارة الذكية إجراء قياس لمستويات الأوكسجين في الدم كل ثانية لمدة 8 ساعات متواصلة.

بصرف النظر عن ذلك، تقول شركة Oppo أن البطارية في Oppo Band تستطيع الصمود لـ 14 يومًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن مع العلم بأنها تستغرق ساعة ونصف ليتم شحنها بالكامل. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه الإسوارة الذكية تعرض لك الإشعارات من هاتفك الذكي، وعناصر التحكم في الموسيقى، والإنذارات، فضلا عن إجراء عمليات الدفع عن طريق NFC.

عمومًا، الإسوارة الذكية الجديدة Oppo Band من شركة Oppo متاحة الآن للشراء مقابل 200 يوان صيني، وهو ما يُعادل 28 دولار أمريكي علمًا أنها متوفرة باللون الأسود والأرجواني. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هناك نسخة أخرى من هذه الإسوارة الذكية تمتاز بتصميم عصري أكثر تُكلف 35 دولار أمريكي.