شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: السيارات ذاتية القيادة لن تجعل الشوارع آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن تجعل السيارات ذاتية القيادة الطرق أكثر أمانًا، وفقًا للدراسة التي وجدت أن السيارات الآلية يمكنها منع ثلث الحوادث فقط، لأنها غير قادرة على التحكم فى المناطق المحيطة أو التخطيط للأخطاء، وعلى الرغم من وعد السيارات ذاتية القيادة بالمساعدة في الحد من حوادث السيارات، فإن هذه الدراسة من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) تكشف عن أن السيارات الآلية التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر لم تقض أبدا على الحوادث.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أكثر من 5000 حادث وفصل الحوادث بناءً على السبب.

وتضمنت المجموعات أخطاء في الاستشعار والإدراك مثل إلهاء السائق أو ضعف الرؤية أو الفشل في اكتشاف المخاطر حتى فوات الأوان، وكلها قال الفريق إنه كان من الممكن منعها من جانب السيارات ذاتية القيادة.

ولكن على الرغم من ذلك، قد لا تتمكن السيارات الآلية من منع باقى العوامل، بما في ذلك أخطاء التنبؤ مثل إساءة الحكم على مدى سرعة حركة مركبة أخرى، أو تخطيط الأخطاء بما في ذلك القيادة بسرعة كبيرة لظروف الطريق، وأخطاء التنفيذ بما في ذلك المناورات المراوغة غير الصحيحة أو الأخطاء الأخرى التي تتحكم في المركبات.

وأشار الباحثون، إلى أنه في حين أن المركبات ذاتية القيادة ستحدد في النهاية المخاطر وتتفاعل بشكل أسرع من البشر، ولن تشتت انتباهها أو تقود في حالة سكر، إلا أن إيقاف بقية الحوادث سيكون أكثر صعوبة.

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وأضافوا، "ما زلنا سنرى بعض المشكلات حتى لو كانت المركبات ذاتية القيادة قد تتفاعل بسرعة أكبر مما يفعله البشر".

كما قالت جيسيكا سيشينو، ونائبة رئيس معهد الأبحاث والباحث المشارك للدراسة، إنهم لن يتمكنوا دائمًا من التفاعل على الفور.

أجرى معهد IIHS دراسة لأكثر من 5000 حادث مع أسباب تفصيلية تم جمعها من جانب الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وفصل تلك التي تسببها أخطاء "الاستشعار والإدراك '' مثل إلهاء السائق أو ضعف الرؤية أو الفشل في اكتشاف المخاطر حتى فوات الأوان.

وأكدت النتائج أن السيارات ذاتية القيادة لا تحتاج فقط إلى إدراك العالم من حولها بشكل مثالي، بل تحتاج أيضًا إلى الاستجابة لما حولها أيضًا.