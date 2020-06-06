شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مئات الحسابات المخترقة من يوتيوب معروضة للبيع على الإنترنت المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة الحسابات المخترقة على شبكة اليوتيوب الاجتماعية والمتاحة للبيع بالفعل الآن عبر المتسللين على شبكة الإنترنت المظلم وذلك بحسب تقرير نشر عبر شبكة الأبحاث الأمنية IntSights، حيث يتم حاليا على الإنترنت المظلم عرض قوائم تضم المئات من حسابات المستخدمين على منصة بث الفيديو اليوتيوب، حيث يبحث المتسللين على جمهور جديد على أكبر منصة لبث الفيديو.

وبحسب موقع gizchina الصينى، فتمثل قنوات منصة اليوتيوب أهمية كبيرة للكثير من المتسللين على شبكة الإنترنت، إذ تحقق هذه القنوات شعبية كبيرة، كما تتيح إطلاق حملات إعلانية مزيفة، أو حملات إعلانية ضارة، هذا إلى جانب استخدام المتسللين لحسابات المستخدمين أو قنوات اليوتيوب للمطالبة بأموال لاسترداد الحساب.

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فيما قد يضطر الكثير من مستخدمي القنوات أو حسابات اليوتيوب التي تتضمن عدد كبير من المتابعين إلى دفع القيمة المالية المطلوبة لاسترداد الحساب، وهو ما أكد عليه تقرير IntSights الذي أوضح أن السعر المحدد لاسترداد الحساب أو القناة يرتكز على عدد المتابعين للحساب، حيث تحدد قيمة 1000 دولار للحساب الذي يضم 200000 متابع على سبيل المثال.

وبحسب التقرير فقد فهم المتسللون منذ فترة طويلة قيمة اختراق قنوات يوتيوب، حيث تسمح لهم هذه الهجمات في المقام الأول باكتساب جمهور جديد، حيث يمكنهم تجربة عدد من المخططات الاحتيالية أو الحملات الإعلانية الخبيثة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك استخدامات أخرى. على سبيل المثال، يقوم بعض المهاجمين باختراق قنوات يوتيوب ثم يطلبون المال من المالك السابق.

أما فيما يتعلق بأساليب اختراق القنوات، فغالباً ما يلجأ المهاجمون إلى الهندسة الاجتماعية، حيث يخدع مجرمو الإنترنت أصحاب القنوات لتنزيل البرامج الضارة وتثبيتها.