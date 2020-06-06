أوبو تعلن عن سماعات لاسلكية فاخرة وأول سوار ذكي

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الجمعة – إلى جانب هاتفي (رينو4) Reno4 و(رينو4 برو) Reno4 Pro – عن سماعة أذن لاسلكية فاخرة، وعن أول سوار إلكتروني ذكي من إنتاجها.

وقالت الشركة: إن سماعة (إنكو دبليو51) Enco W51 الجديدة تمتاز عن السماعة السابقة (إنكو دبليو31) Enco W31 بدعم تقنية إلغاء الضجيج عن طريق استخدام ميكروفونين، في حين تستخدم السماعة ثلاثة ميكروفونات أخرى لإلغاء الضجيج أثناء المكالمات. وتمتلك السماعات 6 ميكروفونات بالمجمل.

وتدعم السماعة مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54 الذي يحميها من المطر والتعرق. وتدعم تقنية البلوتوث 5، وتحافظ السماعات على الاتصال مع الهاتف لمسافة 10 أمتار. ويدعم غطاء السماعة كلًا من الشحن السلكي واللاسلكي، ويمكنها العمل لمدة 9 ساعات بمجرد شحنها لمدة 15 دقيقة، وقد يستغرق شحنها تمامًا مدة 80 دقيقة لتدوم 24 ساعة.

وتتوفر سماعات (إنكو واي51) للطلب الآن في الصين بسعر يعادل 70 دولارًا أمريكيًا، وهي تتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأزرق، والأسود.

أما السوار الذكي (أوبو باند) Oppo Band فهو يأتي بنسختين: الأولى مع سوار بسيط، والأخرى مع سوار فاخر وحلقة معدنية. ويمتلك السوار شاشة ملونة من نوع AMOLED مع أكثر من 160 وجه ساعة.

Advertisements

ويدعم السوار مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا، وإلى جانب تمارين السباحة، يدعم السوار 11 وضعًا آخر للتمارين. كما يمتاز بدعم تعقب مستوى الأوكسجين في الدم، ونبضات القلب على مدار الساعة. وتقول الشركة: إن بطاريته تكفي للعمل لمدة 14 يومًا بمجرد شحنها لمدة ساعة ونصف فقط. ويدعم السوار تقنية NFC التي تمكنه من إجراء عمليات الدفع الإلكتروني.

ويتوفر السوار الجديد بسعر 28 دولارًا أمريكيًا فقط، وهو يأتي باللونين الأسود، والأرجواني. أما النسخة الفاخرة منه فهي متاحة للطلب الآن بسعر يعادل 35 دولارًا أمريكيًا.