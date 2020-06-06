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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت، يشهد طقساً مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة خفيفة صباحاً، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقسا لطيفا، يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وأضافت الأرصاد، في بيان، أن شمال الصعيد، يشهد طقساً حاراً، وجنوب الصعيد شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد ليلاً طقساً مائلاً للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، لطيفا على شمال وجنوب الصعيد.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجات
مطروح العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجات
سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات
قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات
أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة
إدفو العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة
كانت هذه تفاصيل خبر رمال وأتربة.. والحرارة 40 في بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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