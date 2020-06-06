شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا ستطلب من جميع محطات الوقود توفير شحن السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ألمانيا إنها ستلزم جميع محطات الوقود بتقديم شحنات للسيارات الكهربائية للمساعدة في إزالة مخاوف إعادة التزود بالوقود وتعزيز طلب المستهلكين على المركبات الكهربائية كجزء من خطتها للتعافي الاقتصادي البالغة 130 مليار يورو (146 مليار دولار).

وبحسب موقع TOI الهندى، فيمكن أن توفر هذه الخطوة تعزيزًا كبيرًا للطلب على السيارات الكهربائية إلى جانب خطة التحفيز الأوسع التي تضمنت الضرائب لمعاقبة ملكية المركبات الرياضية الكبيرة ذات الاحتراق الملوثة ودعم مالي بقيمة 6000 يورو لتكلفة السيارة الكهربائية.

ويأتي إعلان ألمانيا بعد خطة فرنسية لتعزيز مبيعات السيارات الكهربائية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي الرئيس ماكرون، وقال أخصائي تخزين الطاقة ذا موبيليتي هاوس ، الذي يضم مستثمروه دايملر وتحالف رينو ونيسان ميتسوبيشي ، "إنه التزام واضح للغاية بالمركبات التي تعمل بالبطارية ويثبت التنقل الكهربائي كتقنية للمستقبل" وأضاف "على الصعيد الدولي ، يضع هذا ألمانيا في المجموعة الرائدة في دعم بطاريات السيارات الكهربائية".

وكجزء من التحفيز الحكومي ، سيتم إنفاق 2.5 مليار يورو على البنية التحتية لإنتاج خلايا البطارية وشحنها ، وهو مجال تتنافس فيه شركات النفط الكبرى والمرافق وشركات صناعة السيارات ، بما في ذلك شل وإنجي وتيسلا ، على الهيمنة.

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فيما تعطل طلب العملاء على السيارات الكهربائية بسبب المخاوف بشأن نطاق التشغيل المحدود للمركبات، وفي ألمانيا ، شكلت السيارات الكهربائية 1.8٪ فقط من تسجيلات سيارات الركاب الجديدة العام الماضي ، حيث شكلت سيارات الديزل والبنزين 32٪ و 59.2٪ على التوالي.

ومن بين 168148 تسجيلًا جديدًا في مايو ، كانت 5،578 فقط أو 3.3٪ سيارات كهربائية وفقًا لوكالة السيارات الألمانية KBA، وقال دييجو بياسي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك في شركة Quercus Real Assets ، إن الخطة الألمانية ستعزز بشكل كبير اعتماد السيارات الكهربائية.

وحتى مارس 2020 ، كان لدى ألمانيا 27،730 محطة شحن للسيارات الكهربائية وفقًا لـ BDEW ، الجمعية الألمانية لصناعة الطاقة والمياه، ولتحقيق سوق ضخم للسيارات الكهربائية ، يلزم وجود 70.000 محطة شحن على الأقل و 7000 محطة شحن سريعة ، وفقًا لـ BDEW.

وقد تحسن أداء السيارة الكهربائية بحوالي 40٪ في العقد الماضي ، بفضل التحسينات في تصميم حزمة البطارية وكيمياء الخلايا، كما أدى تحسن مماثل في كفاءة الوقود للسيارات التي تعمل بالبنزين إلى انخفاض عدد محطات الوقود، وذلك وفقا لجمعية المساعدة على الطريق ADAC ، انخفض عدد محطات البنزين إلى 14118 في عام 2020 من 40640 في عام 1965.