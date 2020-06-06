موتورولا تُعلن رسميًا عن الهاتفين Moto G Fast و Moto E 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن إثنين من الهواتف الذكية المتوسطة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Moto G Fast و Moto E 2020.

وبالنسبة للهاتف Moto G Fast، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 40W من خلال منفذ USB Type-C.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Moto G Fast الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ويضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف.

عمومًا، الهاتف Moto G Fast سيُعرض في البداية للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 200 دولار أمريكي.

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أما بالنسبة للهاتف Moto E 2020، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 632، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Moto E 2020 الجديد يضم كذلك كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، فضلا عن بطارية بسعة 3550mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Moto E 2020 يأتي بدوره بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

كما هو الحال مع الهاتف Moto G Fast، فالهاتف Moto E 2020 يُعرض بدوره للبيع في البداية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُكلف 150 دولار أمريكي.