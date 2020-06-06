Broadcom تضيف المزيد من الثقل للشائعات التي تقترح تأخير إطلاق iPhone 12 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة، تقوم شركة آبل بإطلاق هواتف iPhone الجديدة في شهر سبتمبر من كل عام، ولكن سمعنا في الأونة الأخيرة أن شركة آبل ستقوم بتأخير إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series هذا العام إلى شهر أكتوبر أو ربما حتى أوائل شهر نوفمبر.

الآن، أضافت شركة Broadcom ثقلاً إلى تلك الشائعات، فالرئيس التنفيذي للشركة، السيد Hock Tan، ذكر مؤخرًا أن واحدًا من منتجات أكبر عملائها في الولايات المتحدة الأمريكية سيشهد بعض التأخير. وكشفت وكالة الأنباء Bloomberg أن السيد Hock Tan كان يقصد بكلامه على الأرجح شركة آبل.

ووفقا لوكالة الأنباء المذكورة آنفًا، فقد صرح السيد Hock Tan : ” نحن موجودون “، في إشارة إلى مكونات Broadcom في الآيفون. وأضاف : ” السؤال هو التوقيت “. وعلاوة على ذلك، فقد صرح السيد Hock Tan أيضًا بالقول : ” هذا العام، لا نتوقع أن نرى هذا الإرتفاع في الإيرادات حتى الربع المالي الرابع. وبناءً على ذلك، نتوقع أن تنخفض إيراداتنا في قطاع الإتصالات اللاسلكية للربع الثالث على التوالي “.

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وبالتالي، هذا يعني أن الشائعات التي لمحت إلى إمكانية تأجيل إطلاق iPhone 12 Series قد تتحول إلى حقيقة، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تأخير إطلاق جميع الطرازات أو ما إذا كان سيتم إطلاق بعض الطرازت في شهر سبتمبر وتأجيل الطرازات الأخرى إلى شهر أكتوبر أو سبتمبر.