Oppo تكشف النقاب عن سماعات Oppo Enco W51، وتهدف لمنافسة AirPods Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro، فقد قامت شركة Oppo كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية Oppo Enco W51، وهي سماعات الأذن التي تعتزم شركة Oppo تسويقها على أنها النسخة الراقية من سماعات Oppo Enco W31 الحالية نظرًا إلى أنها تدعم تقنية إلغاء الضوضاء علمًا أن هناك ستة ميكروفونات في كل سماعة بحيث يتم إستخدام إثنين من هذه الميكروفونات لإلغاء الضوضاء أثناء الإستماع إلى الموسيقى، في حين يتم إستخدام الميكروفونات الثلاثة الأخرى لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات.

عندما يتم ربطها مع هاتف ذكي مثل Oppo Reno 4، والذي يدعم النقل المزدوج عبر البلوتوث، فإن السماعات تكون قادرة على الدخول إلى وضع الكمون المنخفض مما يؤدي إلى خفض المدة الزمنية اللازمة لنقل الصوت لاسلكيًا إلى 47 جزء من الثانية في أحسن الأحوال وإلى 94 جزء من الثانية في أسوأ الأحوال.

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سماعات Oppo Enco W51 الجديدة تحمل شهادة IP54 مما يعني أنها مقاومة للمطر والعرق. مع تقنية البلوتوث 5، يمكن لهذه السماعات المحافظة على إتصال مستقر في مسافة تصل إلى 10 أمتار.

العلبة الخاصة بهذه السماعات تدعم كل من الشحن السلكي واللاسكلي. ربع ساعة من الشحن يُعتبر كافيًا للحصول على 9 ساعات من الإستخدام مع العلم بأن الشحن الكامل يستغرق 80 دقيقة. آنذاك تكون البطارية قادرة على توفير 24 ساعة من الإستخدام.

عمومًا، سماعات Oppo Enco W51 متاحة الآن للطلب المسبق مقابل 500 يوان صيني، وهو ما يُعادل 70 دولار أمريكي مع العلم بأنها متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأزرق والأسود.