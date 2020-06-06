الهاتف OnePlus 8 Pro ينتزع المرتبة العاشرة من +Galaxy S20 في تصنيف DxOMark

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية اليوم بنشر مراجعته لكاميرا الهاتف OnePlus 8 Pro ومنحها تقييمًا إجماليًا قدره 119 نقطة بحيث حصلت على 126 نقطة في إختبار الصور و103 نقطة في إختبار الفيديو. ونتيجة لذلك، إستطاع الهاتف OnePlus 8 Pro إنتزاع المرتبة العاشرة من الهاتف +Galaxy S20 بعدما نجح في التفوق عليه في قسم الفيديو ولكنه خسر بفارق نقطة في قسم الصور.

يضم الهاتف OnePlus 8 Pro كاميرات متقدمة مقارنة مع الهاتف OnePlus 7T Pro، فالهاتف الرائد الجديد لشركة OnePlus يضم كاميرا أساسية تستخدم مستشعر أكبر بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية تضم بدورها مستشعر كبير بدقة 48 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا مُقربة بدقة 8 ميغابكسل توفر تقريبًا بصريًا قدره ×3.

في إختباراته، وجد فريق DxOMark أن الهاتف OnePlus 8 Pro يُعتبر من بين الأفضل من حيث توازن اللون الأبيض. تتميز صور OnePlus 8 Pro بألوان مبهجة ونابضة بالحياة، ونسبة جيدة من التفاصيل ومستويات منخفضة من الضوضاء في الكاميرا الرئيسية، وزوايا مشاهدة واسعة وغنية بالألوان.

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الشيء الذي أفقد الهاتف OnePlus 8 Pro بعض النقاط هو النطاق الديناميكي في المشاهد الصعبة، فقد تمكن من تقديم أداء جيد نسبيًا، ولكنه لم يكن جيدًا مثل الهاتف Huawei P40 Pro على سبيل المثال.

الفيديوهات المُلتقطة بإستخدام الهاتف OnePlus 8 Pro رائعة جدًا، وقد أشاد فريق DxOMark بالأداء المميز للهاتف على مستوى التعرض والألوان مما جعله يندرج ضمن الهواتف الذكية الخمسة الأفضل على مستوى الفيديو في تصنيف DxOMark.