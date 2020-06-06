الإعلان رسميًا عن الهاتف Coolpad COOL10 مع ثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 4900mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، Coolpad اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد ينتمي إلى الفئة المتوسطة يُدعى Coolpad COOL10.

هذا الهاتف الجديد من شركة Coolpad يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.51 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P30، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4900mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C.

الهاتف Coolpad COOL10 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة COOL UI9.0B.

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الهاتف Coolpad COOL10 يأتي بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأزرق الأرجواني، ويُكلف 899 يوان صيني، وهو ما يُعادل 125 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.