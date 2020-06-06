تحديث جديد يجلب معه عدة ميزات إضافية لكاميرات الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold، وهو التحديث الذي يجلب معه العديد من الأشياء جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو. هذا التحديث متوفر حاليًا لجميع الوحدات العالمية من الهاتف Galaxy Fold، ويحمل البنية رقم F900FXXS3BTE1.

هذا التحديث الجديد يجلب معه بعض التحديثات لميزة AR Emoji بما في ذلك أداة التحرير وتحسين التعرف على تعابير الوجه. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بإضافة ميزات جديدة إلى الكاميرا، بما في ذلك AR Zone و Single Take و Pro video و My Filters و Selfie Tone و Night Timelapse. وإلى جانب ذلك، فهذا التحديث يتيح كذلك للمستخدمين تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية بإستخدام الكاميرا الأمامية.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.