Xiaomi تعمل على هاتف جديد يضم كاميرا بدقة 108MP توفر تقريبًا رقميًا قدره ×100

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من Xiaomishka، فيبدو أن شركة Xiaomi تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد مُزود بكاميرا أساسية تمتاز بدقة 108 ميغابكسل قادرة على توفير تقريب رقمي يصل إلى ×120. هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي ” CAS “، ومن المتوقع أن يكون جزءًا من تشكيلة Xiaomi Mi CC 10 Series.

وفقا للتقرير، تعمل شركة Xiaomi على الهاتف الجديد منذ بداية العام. ستستخدم الكاميرا المقربة مبدأ المنظار مما يسمح بوضع عدسات الهاتف في ترتيب أوسع، مما يؤدي إلى توفير تقريب بصري يبلغ ×12 بإستخدام المستشعر 108 ميغابكسل. وكما فعلت سامسونج مع 100x Space Zoom في الهاتف Galaxy S20 Ultra، فقد تستخدم شركة Xiaomi التقريب الرقمي 120x لتسويق الهاتف.

التقرير يقول بأن هذا المستشعر لن يكون هو نفسه المستشعر 108MP Samsung HMX الذي إستخدمته شركة Xiaomi في كاميرات 108 ميغابكسل الأخرى مثل Xiaomi Mi CC9 Pro، وإنما مستشعر CMOS جديد يحمل الإسم الرمزي 108MP Samsung HM2.

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وبغض النظر عن الكاميرا الأساسية، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف Xiaomi Mi CC 10 كذلك مع المعالج Snapdragon 775G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومع رقاقة NFC. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف في وقت ما خلال شهر يوليو المقبل.