Vivo تستعد لإطلاق الهاتف Vivo iQOO Z1X، وسيُكلف أقل من Vivo iQOO Z1

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo عن الهاتف Vivo iQOO Z1 مع المعالج +MediaTek Dimensity 1000 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في وقت سابق من هذا العام. هذا الهاتف معروض بالفعل للبيع، ولكن وفقا لتسريب جديد وردنا اليوم من الصين، فيبدو أن شركة Vivo تستعد للإعلان عن هاتف جديد آخر يُدعى Vivo iQOO Z1X.

هذا الهاتف سيستخدم المعالج Snapdragon 765G ويجب أن يكون أرخص قليلاً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم حذف المنشور الذي يحتوي على هذه المعلومات في وقت لاحق، ولكن تم تأكيد صحة تلك المعلومات من قبل الحساب Digital Chat Station الذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الصحيحة في الماضي.

وعلى ما يبدو، فإن شركة Vivo تخطط لإطلاق الهاتف Vivo iQOO Z1X في شهر يونيو الجاري، وينبغي أن يكلف مبلغًا أقل من ذلك الذي يُكلفه الهاتف Vivo iQOO Z1 لأن هناك العديد من الهواتف الذكية الصينية المُزودة بالمعالج Snapdragon 765G في الصين حاليًا.

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عمومًا، نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حول الهاتف Vivo iQOO Z1X القادم في المستقبل المنظور. على أي حال، كن متأكدًا من أننا سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الجهاز.