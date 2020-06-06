فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo عن الهاتف Vivo iQOO Z1 مع المعالج +MediaTek Dimensity 1000 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في وقت سابق من هذا العام. هذا الهاتف معروض بالفعل للبيع، ولكن وفقا لتسريب جديد وردنا اليوم من الصين، فيبدو أن شركة Vivo تستعد للإعلان عن هاتف جديد آخر يُدعى Vivo iQOO Z1X.
هذا الهاتف سيستخدم المعالج Snapdragon 765G ويجب أن يكون أرخص قليلاً. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم حذف المنشور الذي يحتوي على هذه المعلومات في وقت لاحق، ولكن تم تأكيد صحة تلك المعلومات من قبل الحساب Digital Chat Station الذي كان وراء تسريب العديد من المعلومات الصحيحة في الماضي.
وعلى ما يبدو، فإن شركة Vivo تخطط لإطلاق الهاتف Vivo iQOO Z1X في شهر يونيو الجاري، وينبغي أن يكلف مبلغًا أقل من ذلك الذي يُكلفه الهاتف Vivo iQOO Z1 لأن هناك العديد من الهواتف الذكية الصينية المُزودة بالمعالج Snapdragon 765G في الصين حاليًا.
عمومًا، نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حول الهاتف Vivo iQOO Z1X القادم في المستقبل المنظور. على أي حال، كن متأكدًا من أننا سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر Vivo تستعد لإطلاق الهاتف Vivo iQOO Z1X، وسيُكلف أقل من Vivo iQOO Z1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.