شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تضامناً مع فلويد.. تأجيل الموسم الجديد من لعبة فورتنايت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت شركة Epic Games مرة أخرى فعاليتها الحية القادمة وكذلك بداية الموسم القادم للعبة بسبب الغضب العارم والاحتجاجات المنتشرة في الولايات المتحدة بسبب مقتل جورج فلويد على يد رجال الشرطة في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي.

ووفقا لموقع الرؤية الإماراتى، ستتم فعالية The Device المقررة داخل اللعبة في يوم 15 يونيو المقبل. وسيبدأ الموسم القادم الذي يسمى Chapter 2 Season 3 في يوم 17 يونيو.

وقالت Epic في مدونة لها: "نحن مدركون الألم الذي يعيشه أصدقاؤنا وأسرنا وأفراد فريقنا ولاعبونا ومجتمعاتنا. إننا نؤمن بالمساواة والعدل والتعددية والشمول، وأن هذه الأساسيات أسمى من السياسة".

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وأضافت: "فريقنا تواق للمضي قدماً في فورتنايت، لكننا بحاجة إلى موازنة إطلاق الموسم الثالث مع الوقت ليركز أفراد الفريق على أنفسهم وأسرهم ومجتمعاتهم".

ولم تكن هذه هي طريقة الدعم الوحيدة عبر وسائل التكنولوجيا والتواصل، فقد شارك أكثر من 25 مليون شخص في حملة #BlackoutTuesday على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر المربعات السوداء على انستجرام، وذلك احتجاجا على وفاة جورج فلويد، وهو رجل أمريكى من ذوى البشرة السوداء غير مسلح قتل أثناء وجوده في حجز الشرطة.

كما تعهدت شركة TikTok بتغيير الطريقة التي تشرف بها الخوارزمية على المحتوى بعد انتقادها لقمع منشئي المحتوى ذوى البشرة الداكنة الذين يستخدمون منصتها، حيث قالت الشركة في بيان: "لمجتمعنا من ذوى البشرة الداكنة، نريدك أن تعرف أننا نسمعك ونهتم بتجاربك على منصتنا".