قرّرت شركة آبل توجيه رسالة صريحة إلى الأشخاص الذين سرقوا هواتف iPhone من متاجرها من خلال إرسال: "يتم تتبعك".
وبحسب شبكة CNN، تعمل الشركة الأميركية على تعطيل أجهزة iPhone التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة خلال الإحتجاجات في الولايات المتحدة، وجعلها غير صالحة للعمل.
ونشر رواد الإنترنت لقطات من الشاشة لرسالة التحذير من شركة آبل، على تويتر و"ريديت".
وكانت متاجر آبل قد بدأت في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا الجديد انما سرعان ما طالتها أعمال تخريب خلال الإحتجاجات التي رافقت مقتل جورج فلويد.
ونشر رواد الإنترنت لقطات من الشاشة لرسالة التحذير من شركة آبل، على تويتر و"ريديت".
وكانت متاجر آبل قد بدأت في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا الجديد انما سرعان ما طالتها أعمال تخريب خلال الإحتجاجات التي رافقت مقتل جورج فلويد.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تلاحق سارقي أجهزة آيفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.