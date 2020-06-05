آبل تلاحق سارقي أجهزة آيفون

وبحسب شبكة CNN، تعمل الشركة الأميركية على تعطيل أجهزة iPhone التي تمت سرقتها من متاجر البيع بالتجزئة خلال الإحتجاجات في الولايات المتحدة، وجعلها غير صالحة للعمل.

ونشر رواد الإنترنت لقطات من الشاشة لرسالة التحذير من شركة آبل، على تويتر و"ريديت".

