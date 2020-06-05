شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يستهدفون مراكز أبحاث فيروس كورونا البريطانية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تواجه فيه المراكز البحثية ضغوطا كبيرة للعثور على علاج لفيروس كورونا ، كشف تقرير حديث أن التهديدات السيبرانية كانت واحدة من الضغوط التى واجهتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS خلال انتشار الفيروس حول العالم.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي مقابلة خلال مهرجان شلتنهام للعلوم ، قال جيريمي فليمنج ، رئيس مكتب الاتصالات الحكومي البريطاني GCHQ، أن المتسللين استهدفوا بشكل متكرر نظام الرعاية الصحية البريطانى منذ بداية تفشي المرض.

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وقال: "الحقيقة هي أننا نشهد هجمات على البنية التحتية الصحية" وأضاف "نحن نعلم أنهم ، سواء أكانوا دولاً أو مجرمين ، فإنهم يسعون وراء أشياء حساسة لنا في هذا الصدد"، فيما لم يقل فليمنج صراحة أن الهجمات كانت مدعومة من الدول، لكن صحيفة الجارديان تقول إن الوكالة تعتقد أن الصين ربما تكون متورطة.

وقد حاول المتسللون الوصول إلى البيانات الحساسة المتعلقة باستجابة المملكة المتحدة للفيروس التاجي، بما في ذلك العمل الذي قامت به البلاد لتطوير لقاحات، ولم تكن محاولات القرصنة معقدة للغاية، ففي معظم الحالات ، حاول المتسللون التصيد الاحتيالي للأشخاص بروابط مضللة والاستفادة من كلمات المرور الضعيفة.

ومع ذلك ، كانت جادة بما فيه الكفاية بحيث تعمل ذراع الأمن السيبراني للوكالة ، والمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) ، مع المستشفيات ومعامل البحوث لحمايتها، كما ساعدت الوكالة NHS في جعل تطبيق تتبع الاتصال الخاص بها "آمنًا قدر الإمكان".