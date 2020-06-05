شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يهاجم أمازون ويطالب بتفكيكها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذى لشركتى تسلا وسبيس إكس، شركة أمازون في تغريدة له قال فيها إنه يعتقد بأنه حان الوقت لتفكيك شركة أمازون، حيث جاءت هذه التغريدة كردا على تغريدة يوم الخميس من مراسل صحيفة نيويورك تايمز السابق أليكس بيرينسون، الذي اشتكى من أن خدمة Amazon Kindle Direct Publishing قد رفضت نشر كتابه "حقائق لم يتم الإبلاغ عنها حول COVID-19 والحظر"، لأنه لا يتوافق مع إرشادات البيع الخاص بها.

وبحسب موقع nypost الأمريكى، فكان بيرينسون أحد المنتقدين لفرض الإغلاق بسبب الفيروس، وصرح بأنه يعتقد بأن مخاطر المرض أقل بكثير مما يُبلغ عنه، خاصةً بالنسبة للشباب، فيما قال ماسك في تغريدته الأولى: "هذا جنون يا (جيف بيزوس)".

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ثم أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: "لقد حان وقت تفكيك أمازون، فالاحتكارات المطلق أمر خطأ"، فيما قالت أمازون من جهتها في وقت لاحق: إن الكتاب أُزيل عن طريق الخطأ، وقد تمت إعادته، وأضافت أنها اتصلت ببيرنسون.

الجدير بالذكر أن إيلون ماسك كان أحد أبرز المنتقدين لسياسة الحكومة الأمريكية خلال جائحة الفيروس فيروس كورونا، وكان قد نشر تغريدات عبّر فيها عن تأييده لإعادة فتح البلاد، وخلال مكالمات الأرباح لشركة تسلا مع المستثمرين، قال ماسك: إن أوامر البقاء في المنزل فاشية.