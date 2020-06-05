Oppo تكشف النقاب رسميًا عن الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Oppo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro، وهما الهاتفين اللذان يأتيان مع شاشات OLED، ومع المعالج Snapdragon 765G، وثلاث كاميرات في الخلف.

وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 4 Pro، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 وتقريبًا هجينًا قدره ×20.

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أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4، فهو يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، إضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo Reno 4 سيكون متوفرًا باللون الأزرق والأسود والأرجواني، في حين سيكون الهاتف Oppo Reno 4 Pro متوفرًا باللون الأسود والأبيض والأخضر والأزرق والزهري. وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 4، فهو سيُعرض للبيع مقابل 422$ لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 465$ لنسخة 8GB/256GB. أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 535$ لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 606$ لنسخة 12GB/256GB.