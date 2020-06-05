تسريب صور ومواصفات الجهاز اللوحي Huawei MediaPad C3

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب صور ومواصفات جهاز لوحي جديد قادم من شركة Huawei في الصين. الجهاز اللوحي المعني هنا هو MediaPad C3 الذي ينتمي إلى الفئة الإقتصادية، على الأقل وفقا لتصميمه ومواصفاته التقنية المتدنية.
هذا الجهاز اللوحي سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 8 إنش وبدقة 1280×800 بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 5 ميغابكسل، فضلا عن معالج ثماني النوى من فئة MediaTek MT8768، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
هذا الجهاز اللوحي يضم كذلك بطارية بسعة 5100mAh، ويدعم البلوتوث 5.0 و WiFi، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10. وقبل الختام، تكشف لنا الصور أن هذا الجهاز اللوحي سيكون متوفرًا باللون الأزرق الداكن وسيُكلف 1500 يوان صيني، وهو ما يُعادل 210 دولارات أمريكية.
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