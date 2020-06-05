رفع دعوى قضائية جديدة ضد شركة جوجل تطالب بدفع تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - يحتوي المتصفح Google Chrome على وضع التصفح الخفي والذي تم تصميمه في الأساس لمنح المستخدمين درجة أكبر من الخصوصية. ومع ذلك، في العام 2018، إتضح أن وضع التصفح الخفي من شركةجوجل لا يوفر الخصوصية التي يعتقدها المرء وأنه في الواقع يتتبع المستخدمين إلى درجة معينة من خلال تسجيل أنشطتهم. أصدرت شركة جوجل في وقت لاحق تحديثًا لتصحيح ذلك.

لسوء حظ شركة جوجل، يبدو أن هذه المشكلة لم يتم حلها تمامًا. في دعوى قضائية جماعية مُقترحة تم رفعها في إحدى المحاكم بشمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيبدو أن الشركة قد تواجه دعوى قضائية تطالبها بدفع تعويضات قدرها 5 مليارات دولار بسبب جمع بيانات مستخدمي وضع التصفح الخفي على المتصفح Google Chrome.

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إعترضت شركة جوجل منذ ذلك الحين على الدعوى القضائية، ووفقًا لمتحدث رسمي بإسم شركة جوجل، فقد صرح بالقول : ” يمنحك وضع التصفح الخفي في Google Chrome خيار تصفح الإنترنت دون حفظ نشاطك في المتصفح أو الجهاز. كما نوضح بوضوح، في كل مرة تفتح فيها نافذة جديدة للتصفح الخفي، فقد تتمكن مواقع الويب من جمع معلومات حول نشاط التصفح أثناء جلسة التصفح “.

لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم الموافقة على هذه الدعوى القضائية الجماعية أم لا، ولكن إذا تمت الموافقة عليها بالفعل، فقد ترى شركة جوجل مجبرة على دفع 5000$ كتعويض لكل فرد متأثر بالقضية.