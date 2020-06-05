مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس غد السبت

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غداً، السبت، طقساً مائلاً للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشبورة خفيفة صباحاً، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة. كما يشهد شمال الصعيد طقساً حاراً، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وتوقعت الهيئة أن يسود البلاد ليلاً طقساً مائلاً للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً السبت فهي التالي:
القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجات
مطروح العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجات
سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات
قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات
أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة
وتشهد البلاد اليوم، الجمعة، طقساً معتدلاً على القاهرة والوجه البحري، وشبورة خفيفة صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
ويشهد شمال الصعيد طقساً حاراً، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.
وليلاً، يسود البلاد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .
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