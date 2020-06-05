شحنات الهواتف الذكية على الصعيد العالمي ستشهد إنخفاضًا بنسبة 12% في العام 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث التوقعات من المحللين في مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق حول شحنات الهواتف الذكية العالمية تبدو قاتمة. من المتوقع أن يصل إجمالي الشحنات لعام 2020 إلى 1.2 مليار وحدة، وهو ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 11.9 في المئة مقارنة بالعام 2019. ويستند التقرير الجديد إلى نتائج الشحن في الربع الأول من هذا العام والذي شهد أكبر إنخفاض في مبيعات الهواتف الذكية حيث بلغ هذا الإنخفاض 14.5 في المئة.

بالنظر إلى النصف الأول من العام 2020، تتوقع مؤسسة IDC إنخفاضًا بنسبة 18.2 في المئة في الشحنات بسبب إنخفاض إنفاق المستهلكين. ووفقا للمحلل Sangeetika Srivastava في مؤسسة IDC، فإن المشكلة الرئيسية الآن هي نقص الطلب من المستهلكين.

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على أساس إقليمي أكثر، يشير التقرير الجديد إلى أن الصين ستشهد إنخفاضًا أحادي الرقم على مستوى الشحنات في العام الجاري بسبب نجاح البلاد في القضاء على فيروس COVID-19 وتعافي الطلب ببطء. الوضع في أوروبا أكثر صعوبة حيث لا تزال بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا تُكافح الوباء.

على المدى الطويل، تتوقع شركة IDC أن يتعافى السوق في العام 2021 مدعومًا بالطلب على هواتف 5G. تشير المزيد من التوقعات إلى عودة الشحنات للنمو على أساس سنوي بنسبة 10 في المئة وإنخفاض طفيف في السنوات التالية.