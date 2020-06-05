شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إقامة مباراة شطرنج "فضاء – أرض" بين المحطة الفضائية ومتحف الفضاء بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام يوم 9 يونيو الجارى فى الساعة 11.45 بتوقيت موسكو مباراة شطرنج بين الفضاء والأرض، تولت تنظيمها مؤسسة "روس كوسموس" ومتحف الفضاء فى موسكو واتحاد الشطرنج الروسى بالتعاون مع VK، ويشارك فى المباراة رائدا الفضاء الروسيان العاملان حاليا بالمحطة الفضائية الدولية أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنر من جهة وبطل العالم بالشطرنج السريع سيرجى كورياكين من جهة أخرى.

يذكر أن أول مباراة شطرنج فى إطار "فضاء – أرض" أقيمت منذ 50 عاما يوم 9 يونيو عام 1970 بين طاقم مركبة "سويوز- 9 " المأهولة السوفيتية، أندريان نيقولايف وفيتالى سيفاستيانوف من جهة ورئيس فريق رواد الفضاء السوفيت الفريق أول الطيار نيقولاى كامانين ورائد الفضاء فيتالى جورباتكو من جهة أخرى، بحسب موقع روسيا اليوم.

واستخدم رائدا الفضاء السوفيتيان آنذاك الشطرنج غير المغناطيسى ذا تصميم خاص، إذ إن المغناطيس يؤثر على حساسية الأجهزة فى المركبة الفضائية، واستغرقت المباراة 6 ساعات.

جدير بالذكر أن المباراة اليوبيلية ستتوج الفعالية الاحتفالية التى تقام فى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على إقامة مباراة الشطرنج الأسطورية عام 1970، وبينها مسابقات شطرنج أونلاين التى يشارك فيها 338 فريقا تمثل أنحاء روسيا كلها وكذلك فريق الشطرنج الهندي، أما مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فيمثلها 26 فريقا للشطرنج.