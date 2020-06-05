شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: على الشركة فعل المزيد لمكافحة العنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل بيانًا رسميًا يؤكد موقف الشركة من مظاهرات Black Lives Matter التى تدور حول العالم، ففى مقال بعنوان "التحدث عن العنصرية"، انتقد كوك عدم المساواة فى نظام العدالة الأمريكى، مؤكدًا أنه على الرغم من ملاحظته للتقدم منذ نشأته فى أمريكا، إلا أن المجتمعات الملونة تستمر فى تحمل التمييز والصدمة".

وأوضح كوك ليقول إن مهمة أبل هى ابتكار التكنولوجيا التى تمكن الناس من تغيير العالم نحو الأفضل، "مؤكدا أن شركته عليها فعل المزيد، كما شرح بإيجاز العمل الجارى لمساعدة أنظمة المدارس والبيئة التى تعانى من نقص الخدمات، موضحا إن آبل تتبرع للمنظمات بما فى ذلك مبادرة العدالة المتكافئة، التى تتحدى الظلم العنصرى والسجن الجماعي.

لم يلتزم كوك بتقديم مزيد من التبرعات أو إجراء محدد بشكل صريح، ولكن تم إبراز البيان بشكل كبير على صفحة Apple.com الرئيسية.

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ويأتى بيان كوك فى الوقت الذى تصدر فيه العلامات التجارية فى جميع أنحاء العالم بيانات حول قضية Black Lives Matter ، فعلى سبيل المثال كشف موقع يوتيوب أنه سيتبرع بمليون دولار لـ"مركز الشرطة للمساواة" هو مركز أبحاث تم إنشاؤه فى جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس، ومقره الآن فى كلية جون جاى للعدالة الجنائية، وذلك للتعبير عن "التضامن ضد العنصرية والعنف"، وغردت منصة الفيديو المملوكة لشركة Alphabet أنها تعهدت بتقديم الأموال "لدعم الجهود المبذولة لمعالجة الظلم الاجتماعي".