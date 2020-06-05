شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع كبير في تحميل التطبيقات المشفرة بالولايات المتحدة تزامنًا مع الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد تطبيق الرسائل المشفرة Signal طفرة فى الاستخدام فى أعقاب الاحتجاجات الأمريكية بعد مقتل جورج فلويد، إذ ارتفع معدل تحميل Signal نحو 121000 مرة منذ 25 مايو فى الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحقق رقمًا قياسيًا فى معدلات التنزيل اليومية.

وبفضل هذا الارتفاع، تصدر التطبيق المشفر المرتبة الثانية عشر للتطبيقات الأكثر شعبية على iPhone ، وفقًا لأرقام من شركة App Annie، كما أصبح التطبيق الـ 126 الأكثر شيوعًا بشكل عام، حيث ارتفع من المركز 936 فى الأسبوع السابق.

ووفقًا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تعتمد جزء من شعبية Signal على حقيقة أنه مشفر من طرف إلى طرف، وهذا يعنى أن الرسائل المرسلة من جهاز إلى آخر يتم ترميزها بحيث لا يمكن قراءتها بواسطة جهات إنفاذ القانون، التى تحاول اعتراض الرسائل.

تشمل التطبيقات الأخرى التى تقدم تشفيرًا شاملاً كلا من Telegram و WhatsAppالمملوك لـ Facebook ومنصة Apple iMessage، بنما لا تستخدم خدمة المراسلة الافتراضية فى فيس بوك وماسنجر التشفير من طرف إلى طرف، ولا تستخدم الرسائل النصية القصيرة العادية التشفير أيضا.

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ويتميز Signal أيضًا بميزة اختفاء الرسائل، مما يعنى أن الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى جهازك لن يتمكنوا إلا من رؤية الرسائل الأخيرة، كما أعلن التطبيق عن أداة حذف جديدة لحماية هويات الأشخاص فى الصور.

ولا يعد تطبيق الرسائل المشفرة الوحيد الذى شهد زيادة فى الاستخدام، بل شهد Citizen وهو تطبيق يرسل للمستخدمين تنبيهات أمان تستند إلى الموقع فى الوقت الفعلى ويستخدم لتتبع تنبيهات الشرطة أيضًا نحو 234000 عملية تنزيل منذ 25 مايو فى أمريكا.