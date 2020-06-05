شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. اصطدام سيارة تسلا بشاحنة بسبب فشل نظام القيادة الآلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطدمت سيارة تسلا موديل 3 بشاحنة بسبب فشل نظام القيادة الذاتية، إذ وقع الحادث على الطريق السريع الوطنى الأول فى تايوان هذا الأسبوع ، وشهدت تحطم تسلا فى سقف مقطورة شاحنة مقلوبة، ولحسن الحظ لم يصب أحد فى التحطم، على الرغم من أن سيارة تسلا تضررت بشدة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سيارة تسلا كانت فى وضع الطيار الآلى خلال الحادث، تشير التقارير الإخبارية من وسائل الإعلام التايوانية إلى أن ربما يكون هذا الوضع هو السبب بالفعل فى الحادث.

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وجاء بأحد التقارير: "قال لواء شرطة الطريق السريع الرابع إن قائد سيارة تسلا كان يبلغ من العمر 53 عامًا يدعى هوانج، الذى ادعى أنه قام بتشغيل نظام مساعدة المركبات فى ذلك الوقت، وكان يعتقد أن السيارة ستكتشف عن العقبات وتبطئ أو تتوقف، لكن السيارة كانت لا تزال تتحرك بسرعة ثابتة، لذلك عندما تم استخدام الفرامل فى اللحظة الأخيرة، كان الأوان قد فات مما تسبب فى كارثة. "

وأكدت شركة تسلا أنه لا ينبغى اعتبار نظام الطيار الآلى الخاص بها بديلاً عن السائق، إذ تقول تسلا على موقعها بشبكة الإنترنت: "تم تصميم ميزات الأمان والراحة المتقدمة من Autopilot لمساعدتك فى أكثر أجزاء القيادة عبئًا، ويقدم الطيار الآلى ميزات جديدة ويحسن الوظائف الموجودة لجعل تسلا أكثر أمانًا وأكثر قدرة بمرور الوقت، ويمكّن للطيار الآلى بسيارتك القيام بالتوجيه والتسارع والفرامل تلقائيًا داخل حارة السير، بينما تتطلب ميزات الطيار الآلى الحالية إشرافًا نشطًا للسائق ولا تجعل السيارة مستقلة. "

لم تعلق تسلا بعد على هذا الحادث، إذ لم تكن هذه هى المرة الأولى التى تتعطل فيها سيارة تسلا أثناء وضع الطيار الآلى، فعلى سبيل المثال، تصدرت تسلا العناوين الرئيسية العام الماضى بعد أن تورطت إحدى سياراتها فى اصطدام مميت فى فلوريدا، مما أسفر عن مقتل السائق.