شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم كورونا.. منظمو معرض CES يعلنون عقده بموعده فى لاس فيجاس العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظمو معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES عن إقامته فى لاس فيجاس فى يناير 2021، إذ تم إلغاء عدد من الأحداث والمؤتمرات بسبب جائحة الفيروس التاجى الذى لا يزال يجتاح الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) تمضى قدمًا فى خططها.

ومن المقرر أن تنفذ المجموعة إجراءات السلامة لحدث العام المقبل، بما فى ذلك محطات الصرف الصحى، والمسح الضوئى عند نقاط الدخول، والمساعدة الطبية فى الموقع.

ويأتى هذا الإعلان بعد شهرين فقط من ظهور تقرير يدعى أن مؤتمر عام 2020 لعب دورًا رئيسيًا فى نشر الفيروس فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت الجمعية فى بيانها: "من المتوقع رؤية مجموعة أوسع من محتوى CES الذى يتم بثه مباشرة، إلى جانب العديد من الفرص الرقمية والافتراضية الجذابة الأخرى، مما يتيح لك التواصل مع كبار مبتكرى التكنولوجيا فى العالم وقادة الفكر وواضعى السياسات، وسنعرض منتجات العارضين لدينا، وتطورات التكنولوجيا والأفكار للعالم، جسديا فى لاس فيجاس ورقميا".

وأوضحت CTA إنها تعمل "عن كثب" مع مجتمعات لاس فيجاس من أجل تطوير أفضل الممارسات للحفاظ على السكان وأولئك الذين يحضرون المؤتمر بأمان.

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وتخطط المجموعة لإضافة محطات تعقيم فى جميع أنحاء المكان وتوسيع الممرات للسماح بالتباعد الاجتماعى، وسيطلب من الحاضرين ارتداء الأقنعة وتجنب مصافحة الآخرين، بما فى ذلك العارضين.

كما سيتم إعداد نقاط اللمس المحدودة فى المنشأة بما فى ذلك الأنظمة غير النقدية والفحوصات الحرارية غير التلامسية فى نقاط الدخول الرئيسية.

وتخطط المجموعة أيضًا للوصول فى الموقع إلى الخدمات الصحية والمساعدة الطبية، ويأتى هذا الإعلان بعد تقرير أبريل الذى يدعى أن لديه أدلة على أن CES لهذا العام ربما لعبت دورًا رئيسيًا فى تفشى فيروسات التاجية الأمريكية، إذ استمر الحدث وسط تفشى المرض فى الصين، والذى يقول الخبراء إنه خلق "مكانًا مثاليًا للانتقال".