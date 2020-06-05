شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبرز نتائج البحث مباشرة على صفحات الويب باللون الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، لا يزال الضغط على المقتطف يأخذك إلى صفحة الويب التي استخرجت منها المعلومات، ولكن الآن سيتم تمييز النص من المقتطف باللون الأصفر، وسيتصفح المتصفح تلقائيًا إلى القسم المعني.



البحث باللون الأصفر

قال داني سوليفان من جوجل، تعمل الشركة على الوظائف منذ فترة، وبدأ اختبارها على صفحات HTML العام الماضي، واعتبارًا من الأسبوع الماضي، تستخدم جوجل الميزة بانتظام على صفحات HTML، حيث تم تأكيد الطرح عبر تغريدة من حساب البحث الرسمي في جوجل.

على الرغم من أن SearchEngineLand تشير إلى أن الميزة تعمل الآن على معظم المقتطفات والمتصفحات المميزة، فقد تبين أن الميزة لا تعمل دائمًا، فيمكن أن تعمل في Chrome على سطح المكتب و Safari على الجوال، ولكن الضغط على نفس المقتطفات في Edge أو Safari على سطح المكتب لم يُظهر النص الأصفر.

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تشير صفحة دعم جوجل إلى أن الوظائف قد تكون محدودة بناءً على ما تدعمه المتصفحات الفردية.

يبدو أن هذه طريقة منطقية لجذب المستخدمين إلى المحتوى الذي بحثوا عنه بسرعة أكبر، حتى إذا كان التظليل الأصفر قد يتعارض مع تصميم الموقع.

تشير SearchEngineLand إلى أن ذلك قد يكون له تأثير على سوق الإعلانات، حيث قد يتم تمرير زوار موقع الويب تلقائيًا، ويشير المنشور إلى أن المواقع قد تحتاج إلى تغيير موقع إعلاناتها في ضوء أحدث ميزات جوجل.