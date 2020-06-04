تكنولوجيا: تقرير يؤكد على بيع الكثير من حسابات اليوتيوب التي تم إختراقها على شبكة الإنترنت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إرتفعت نسبة الحسابات المخترقة على شبكة اليوتيوب الإجتماعية والمتاحة للبيع بالفعل الآن عبر المتسللين على شبكة الإنترنت وفقاً لتقرير نشر عبر IntSights.

يعرض الآن على الجانب المظلم من شبكة الإنترنت قوائم تضم المئات من حسابات المستخدمين على منصة بث الفيديو اليوتيوب، حيث يبحث المتسللين على جمهور جديد على أكبر منصة لبث الفيديو.

تمثل قنوات منصة اليوتيوب أهمية كبيرة للكثير من المتسللين على شبكة الإنترنت، حيث تحقق هذه القنوات شعبية كبيرة، كما تتيح إطلاق حملات إعلانية زائفة، أو حملات إعلانية ضارة، هذا إلى جانب إستخدام المتسللين لحسابات المستخدمين أو قنوات اليوتيوب للمطالبة بأموال لإسترداد الحساب.

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وقد يضطر الكثير من مستخدمي القنوات أو حسابات اليوتيوب التي تتضمن عدد كبير من المتابعين إلى دفع القيمة المالية المطلوبة لإسترداد الحساب، وهو ما أكد عليه تقرير IntSights الذي أوضح أن السعر المحدد لإسترداد الحساب أو القناة يرتكز على عدد المتابعين للحساب، حيث تحدد قيمة 1000 دولار للحساب الذي يضم 200000 متابع على سبيل المثال.

كما أشار تقرير IntSights إلى أن عمل المتسللين يرتكز على خداع أصحاب القنوات والحسابات لفتح وتثبيت برامج زائفة وخبيثة يمكن من خلالها إختراق الحساب بسلاسة.

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