تكنولوجيا: هواوي تحتل المرتبة الثانية في شحنات الساعات الذكية في الربع الأول من 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة هواوي إستطاعت أن تحتل المرتبة الثانية في شحنات الساعات الذكية خلال الربع الأول من 2020، بعد أن سجلت شحنات 2.6 مليون وحدة من الساعات الذكية.

سجلت شركة هواوي نمو سنوي ملحوظ في شحنات الساعات الذكية خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 118.5%، حيث إستطاعت هواوي أن تسيطر على حصر أكبر في سوق الساعات الذكية بنسبة 15.2٪ لتأتي في المرتبة الثانية بعد شركة ابل.

ولقد أوضحت أحدث التقارير التي تحلل حركة الأسواق، أن هواوي سجلت نمو سنوي مذهل في شحنات الساعات الذكية بنسبة 118.5%، حيث تحتل المركز الثاني في قائمة تضم أكبر 5 شركات مصنعة للساعات الذكية، بينما إستطاعت كلاً من هواوي وHuami التابعة لشاومي بشكل خاص أن تحقق نمو ملحوظ في الشحنات.

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ولقد وصلت شحنات هواوي في الربع الأول من 2020 إلى 2.6 مليون وحدة من الساعات الذكية، بينما جاءت ابل في المركز الأول بشحنات 4.5 مليون وحدة.

يذكر أن شركة هواوي حققت في نفس الربع من العام الماضي نمو بنسبة 6.4%، بينما إرتفعت النسبة خلال نفس الربع هذا العام إلى 15.2% وذلك وفقاً لتقرير IDC الأخير.

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