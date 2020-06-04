فاطمة أيت طالب - دبي - الطرازات الحالية من القلم الإلكتروني Apple Pencil متوفرة جميعها باللون الأبيض، ولكن يبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق هذا القلم الإلكتروني باللون الأسود أيضًا.
ووفقا لتغريدة جديدة على شبكة تويتر من قبل Mr.white، فيبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق الجيل التالي من القلم الإلكتروني Apple Pencil باللون الأسود أيضًا لينضاف بذلك إلى اللون الأبيض الحالي. وبالنسبة للصورة أعلاه، فهي صورة معدلة وليست رسمية تعرض لنا كيف سيبدو Apple Pencil باللون الأسود.
نتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن مجموعة من لوحيات iPad الجديدة، على الرغم من أنه تم على الأرجح تأجيل البعض منها إلى غاية العام المقبل بسبب جائحة COVID-19. وسمعنا بالأمس فقط أن شركة آبل تخطط لإطلاق جهاز iPad Air جديد، فضلا عن طرازات جديدة من iPad Pro. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لبعض الوقت قبل أن نسمع المزيد عن هذه الأجهزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيل المقبل من القلم Apple Pencil سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.