الجيل المقبل من القلم Apple Pencil سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأبيض

فاطمة أيت طالب - دبي - الطرازات الحالية من القلم الإلكتروني Apple Pencil متوفرة جميعها باللون الأبيض، ولكن يبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق هذا القلم الإلكتروني باللون الأسود أيضًا.

ووفقا لتغريدة جديدة على شبكة تويتر من قبل Mr.white، فيبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق الجيل التالي من القلم الإلكتروني Apple Pencil باللون الأسود أيضًا لينضاف بذلك إلى اللون الأبيض الحالي. وبالنسبة للصورة أعلاه، فهي صورة معدلة وليست رسمية تعرض لنا كيف سيبدو Apple Pencil باللون الأسود.

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نتوقع أن تقوم شركة آبل بالكشف عن مجموعة من لوحيات iPad الجديدة، على الرغم من أنه تم على الأرجح تأجيل البعض منها إلى غاية العام المقبل بسبب جائحة COVID-19. وسمعنا بالأمس فقط أن شركة آبل تخطط لإطلاق جهاز iPad Air جديد، فضلا عن طرازات جديدة من iPad Pro. عمومًا، سيتعين علينا الإنتظار لبعض الوقت قبل أن نسمع المزيد عن هذه الأجهزة.