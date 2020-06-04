إشاعة جديدة تقترح قدوم iPad Pro مع شاشة MiniLED والمعالج Apple A14X أوائل العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الشائعات حول إمكانية قدوم شاشات MiniLED و MicroLED إلى أجهزة آبل، ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيدو أن شركة آبل تُخطط لإطلاق جهاز iPad Pro جديد مُزود بشاشة MiniLED وبالمعالج Apple A14X في أوائل العام المقبل.

وردتنا هذه المعلومات من المسرب البارز @L0vetodream على شبكة تويتر والذي ذكر بأن جهاز iPad Pro المعني هنا سيصل في الربع الأول أو الربع الثاني من العام المقبل. في الحقيقة، نحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة آبل الكشف عن هذا الجهاز اللوحي في شهر مارس من العام المقبل.

التغريدة لمحت كذلك إلى أن جهاز iPad Pro الجديد القادم في أوائل العام المقبل سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيستخدم المودم Snapdragon X55 التابع لشركة كوالكوم، وهو نفسه المودم الذي من المرجح أن تستخدمه شركة آبل في سلسلة هواتف iPhone 12 Series القادمة في النصف الثاني من هذا العام. عمومًا، هذه مجرد شائعات في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من المعلومات حول هذا الجهاز اللوحي في المستقبل المنظور.