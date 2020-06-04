فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا سابقًا عددًا من الشائعات التي أوضحت بأن شركة آبل تعمل على خطة إشتراك جديدة تجمع كل من Apple Music و +Apple TV و Apple News والمزيد من الخدمات الأخرى، والآن تم إعادة إحياء هذه الإشاعة من جديد.
في الواقع، لقد تمكن القائمين على موقع 9to5mac من إكتشاف بعض الأدلة التي تُلمح إلى ما قلناه سابقًا في النسخة التجريبية الأحدث من تحديث iOS 13.5.5. في الحقيقة، لقد تم رصد العبارات ” Bundle Offer ” و ” Bundle Subscription ” في تحديث iOS 13.5.5 التجريبي الجديد مع العلم بأن هذه العبارات لم تكن موجودة في الإصدارات السابقة من نظام iOS.
يمكن أن تقدم شركة آبل لعملائها حزمة إشتراك مقابل رسوم شهرية وتقديم خصومات عند إضافة أشياء متعددة إلى الحزمة. وتقدم الشركة حاليًا Apple Music و Apple Arcade و +Apple TV و +Apple News مقابل رسوم شهرية. وقد تقرر الشركة تقديم خطة إشتراك تجمع كل هذه الخدمات أو يمكنك إختيار ما تريده. نعتقد أنه يمكن الإعلان عن هذه الميزة الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر قد يتم توفير Apple Music و +Apple TV و Apple News والمزيد في خطة إشتراك واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.