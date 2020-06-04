قد يتم توفير Apple Music و +Apple TV و Apple News والمزيد في خطة إشتراك واحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا سابقًا عددًا من الشائعات التي أوضحت بأن شركة آبل تعمل على خطة إشتراك جديدة تجمع كل من Apple Music و +Apple TV و Apple News والمزيد من الخدمات الأخرى، والآن تم إعادة إحياء هذه الإشاعة من جديد.

في الواقع، لقد تمكن القائمين على موقع 9to5mac من إكتشاف بعض الأدلة التي تُلمح إلى ما قلناه سابقًا في النسخة التجريبية الأحدث من تحديث iOS 13.5.5. في الحقيقة، لقد تم رصد العبارات ” Bundle Offer ” و ” Bundle Subscription ” في تحديث iOS 13.5.5 التجريبي الجديد مع العلم بأن هذه العبارات لم تكن موجودة في الإصدارات السابقة من نظام iOS.

يمكن أن تقدم شركة آبل لعملائها حزمة إشتراك مقابل رسوم شهرية وتقديم خصومات عند إضافة أشياء متعددة إلى الحزمة. وتقدم الشركة حاليًا Apple Music و Apple Arcade و +Apple TV و +Apple News مقابل رسوم شهرية. وقد تقرر الشركة تقديم خطة إشتراك تجمع كل هذه الخدمات أو يمكنك إختيار ما تريده. نعتقد أنه يمكن الإعلان عن هذه الميزة الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر في مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2020.