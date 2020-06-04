شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل لسارقي منتجاتها: رجع اللى سرقته أحسن لك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسالة تحذيرية تلقاها سارقى منتجات آبل خلال الاحتجاجات علي مقتل جورج فلويد، مفاداها ارجعوا الهواتف وإلا سيتم القبض عليكم.

جاء ذلك بعد تعرض متجر هواتف آبل للسرقة، فالشركة لم تصدر بيانا أو تكشف عن حجم خسائرها، لكنها اتبعت تصرفا آخر طريفا.

بمجرد قيام السارقين بتشغيل الهواتف، اكتشفوا الصدمة، بأن الهواتف لا تعمل ووصلتهم رسائل تحذيرية.

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ولمعرفة باقى التفاصيل و كيف استطاعت أبل ملاحقة سارقى هواتها شاهد الفيديو التالى :