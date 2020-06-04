شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه تقنية التقاط الكربون وتخزينه وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلتقط تقنية التقاط الكربون وتخزينه (CCS) الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء والعمليات الصناعية، والتي تهدف إلى منع ثاني أكسيد الكربون من دخول الغلاف الجوي، وهي قادرة على التقاط ما يصل إلى 90 % من ثاني أكسيد الكربون (CO2) التي تنبعث منها.

تعد تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه مع الكتلة الحيوية المتجددة هى أحد التقنيات القليلة لتخفيف الكربون التي يمكن استخدامها في الوضع السلبى للكربون من خلال إخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

كما تتكون العملية من ثلاثة أجزاء، هى التقاط ثاني أكسيد الكربون ثم نقل ثاني أكسيد الكربون، وفى النهاية وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل آمن.

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ويمكن تخزين هذا الكربون تحت الأرض في حقول النفط والغاز المستنفدة أو تكوينات طبقات المياه الجوفية المالحة العميقة.

تسمح تقنيات التقاط الكربون بفصل ثاني أكسيد الكربون عن الغازات المنتجة في توليد الكهرباء والعمليات الصناعية، ثم يتم نقل ثاني أكسيد الكربون عن طريق خط الأنابيب أو عن طريق السفن للتخزين الآمن، يتم بالفعل نقل ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًا للأغراض التجارية بواسطة ناقلات الطرق والسفن وخطوط الأنابيب.

وفى النهاية يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون في تكوين صخري جيولوجي منتقى بعناية يقع عادةً على بعد عدة أميال تحت سطح الأرض.