تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق هواتف Oppo A12 وA52 وأيضاً A11k في السوق الهندي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق قريباً إصدارات شركة Oppo المتوسطة من هواتف Oppo A12 وA52 وأيضاً A11k، حيث تخطط Oppo لإطلاق هذه الإصدارات في حدث يعقد في السوق الهندي.

في تسريبات جديدة جاءت عبر صفحة Ishan Agarwal، كشف عن خطط Oppo لإطلاق Oppo A12 وA52 مع إصداراها الجديد A11k قريباً، حيث تبدأ هذه الإصدارات من مستوى تسعير 119 دولار.

ولقد كشفت التسريبات عن مواصفات هاتف A11k الذي يأتي بشاشة LCD بحجم 6.22 إنش وجودة عرض HD بلس، كما يتميز بأبعاد 19:9، ويضم مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل لكاميرة السيلفي في نتوء القطرة.

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بينما يأتي هاتف A11k بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف.

كما يدعم هاتف A11k رقاقة معالج MediaTek Helio P35، ويأتي بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويأتي الهاتف بقدرة بطارية 4230 mAh، مع واجهة ColorOS 6.1.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie.

أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 155.9 في 75.5 في 8.3مم، مع وزن 165 جرام، ومن المقرر أن ينطلق هاتف Oppo A11k باللون الفضي والأزرق، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إصدارات Oppo قريباً.

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