Nokia تُعلن عن تلفاز ذكي جديد بحجم 43 إنش وبدقة 4K يُكلف 425 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Nokia اليوم عن تلفاز ذكي جديد بحجم 43 إنش في الهند يُدعى Nokia 43-Inch 4K LED Smart TV. هذا التلفاز الذكي الجديد من الشركة الفنلندية يعمل بنظام Android 9 Pie، ويضم معالج رباعي النوى بتردد 1.0GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2.25GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 16GB.

تلفاز Nokia 43-Inch 4K LED Smart TV الجديد يأتي مع شاشة LED تمتاز بسطوع يصل إلى 300 شمعة في المتر المربع وزاوية مشاهدة تصل إلى 178 درجة. هذه الشاشة تمتاز بإطار نحيف في الأعلى والجانبين، وتدعم تكنولوجيا Dolby Vision و HDR10 و MEMC. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا التلفاز الذكي كذلك بمكبرات للصوت بقوة 24W مدعومة بتحسينات من JBL من أجل باس عميق وترددات صوتية نظيفة مع العلم بأن هذا التلفاز يدعم Dolby Audio و DTS TruSurround لتوفير تجربة صوتية مميزة للمستخدمين.

نظرًا إلى أن هذا التلفاز الذكي الجديد من شركة Nokia يعمل بنظام Android TV، فهذا يعني بأنه سيكون بإمكان المستخدمين تحميل التطبيقات والألعاب من متجر Google Play Store ودعم تطبيقات الفيديو الشهيرة مثل Youtube و Netflix التي تملك أزرار خاصة بها على وحدة التحكم الخاصة بالتلفاز جنبًا إلى جنب مع زر المساعد الرقمي Google Assistant. وبصرف النظر عن ذلك، فهذا التلفاز الذكي يأتي كذلك مع Chromecast مدمج، مما يعني بأنه يمكنك عكس المحتوى الذي يظهر على شاشة هاتفك على شاشة التلفاز.

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Nokia 43-inch 4K LED Smart TV الجديدة من شركة Nokia تدعم كذلك WiFi والبلوتوث، وتضم ثلاث منافذ HDMI، ومنفذين من نوع USB، ومنفذ Ethernet. عمومًا، هذا التلفاز سيُعرض للبيع في الهند إبتداء من 8 يونيو مقابل 32 آلف روبية هندية، وهو ما يُعادل 425 دولار أمريكي، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم بيع هذا التلفاز في المناطق الأخرى أم لا.