أولى الصور المسربة الواقعية للهاتف Redmi 9 تشق طريقها إلى الويب، ويأتي بتصميم يذكرنا بـ Redmi K30

فاطمة أيت طالب - دبي - تم يوم الإثنين الماضي تسريب المواصفات التقنية لتشكيلة Redmi 9 Series القادمة من شركة Xiaomi، والآن نحن هنا مع أولى الصور المسربة الواقعية لما يبدو أنه العضو الأفضل في تشكيلة Redmi 9 Series، ونقصد هنا الهاتف Redmi 9. هذا الهاتف يضم ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية ومستشعر بصمات الأصابع أسفلها مباشرة، وهناك أيضا كاميرا رابعة في الجانب الأيمن بجانب الفلاش LED.
هذا التصميم بكامله يذكرنا بالهاتف Redmi K30 و Redmi K30i، فهو الأخر يعتمد على نفس التصميم من أجل الكاميرات في الخلف، على الرغم من أن مكان تواجد الفلاش ومستشعر بصمات الأصابع يذكرنا أكثر بالهاتف Redmi Note 8 Pro. وبغض النظر عن التصميم، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Redmi 9 سيصل بلونين على الأقل، وهما الأخضر والأرجواني. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن المواصفات التقنية المحتملة للهاتف Redmi 9، فبإمكانك الإطلاع عليها أدناه جنبًا إلى جنب مع المواصفات التقنية المحتملة لبقية أعضاء تشكيلة Redmi 9 Series :
Redmi 9
- شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD
- معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G70
- ذاكرة عشوائية بحجم 4GB
- ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
- أربع كاميرات في الخلف بدقة : 13MP + 8MP + 5MP + 2MP
- بطارية بسعة 5000mAh
- مستشعر بصمات الأصابع
- السعر : 160€ – 180€
Redmi 9C NFC
- شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD
- معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- مستشعر بصمات الأصابع
- بطارية بسعة 5000mAh
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
- ثلاث كاميرات في الخلف : 13MP + 5MP + 2MP
- السعر : 130€ – 150€
Redmi 9C
- شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD
- معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- مستشعر بصمات الأصابع
- بطارية بسعة 5000mAh
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
- كاميرتين في الخلف : 13MP + 2MP
- السعر : 130€ – 150€
Redmi 9A
- شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD
- معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G25
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- مستشعر بصمات الأصابع
- بطارية بسعة 5000mAh
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
- كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل
- السعر : 120€ – 100€
كانت هذه تفاصيل خبر أولى الصور المسربة الواقعية للهاتف Redmi 9 تشق طريقها إلى الويب، ويأتي بتصميم يذكرنا بـ Redmi K30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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