أولى الصور المسربة الواقعية للهاتف Redmi 9 تشق طريقها إلى الويب، ويأتي بتصميم يذكرنا بـ Redmi K30

فاطمة أيت طالب - دبي - تم يوم الإثنين الماضي تسريب المواصفات التقنية لتشكيلة Redmi 9 Series القادمة من شركة Xiaomi، والآن نحن هنا مع أولى الصور المسربة الواقعية لما يبدو أنه العضو الأفضل في تشكيلة Redmi 9 Series، ونقصد هنا الهاتف Redmi 9. هذا الهاتف يضم ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية ومستشعر بصمات الأصابع أسفلها مباشرة، وهناك أيضا كاميرا رابعة في الجانب الأيمن بجانب الفلاش LED.

هذا التصميم بكامله يذكرنا بالهاتف Redmi K30 و Redmi K30i، فهو الأخر يعتمد على نفس التصميم من أجل الكاميرات في الخلف، على الرغم من أن مكان تواجد الفلاش ومستشعر بصمات الأصابع يذكرنا أكثر بالهاتف Redmi Note 8 Pro. وبغض النظر عن التصميم، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Redmi 9 سيصل بلونين على الأقل، وهما الأخضر والأرجواني. وفي حالة إذا كنت تتساءل عن المواصفات التقنية المحتملة للهاتف Redmi 9، فبإمكانك الإطلاع عليها أدناه جنبًا إلى جنب مع المواصفات التقنية المحتملة لبقية أعضاء تشكيلة Redmi 9 Series :

Redmi 9

شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G70

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

أربع كاميرات في الخلف بدقة : 13MP + 8MP + 5MP + 2MP

بطارية بسعة 5000mAh

مستشعر بصمات الأصابع

السعر : 160€ – 180€

Redmi 9C NFC

شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع

بطارية بسعة 5000mAh

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

ثلاث كاميرات في الخلف : 13MP + 5MP + 2MP

السعر : 130€ – 150€

Redmi 9C

شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G35

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

مستشعر بصمات الأصابع

بطارية بسعة 5000mAh

كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل

كاميرتين في الخلف : 13MP + 2MP

السعر : 130€ – 150€

Redmi 9A