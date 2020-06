إشاعة جديدة تقترح قدوم الهاتف Motorola Razr 2020 مع شاشة أكبر

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يصل خليفة الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي في شهر سبتمبر المقبل، وفي حين لم تكشف لنا شركة موتورولا عن أي معلومات حول الهاتف Motorola Razr 2020 حتى الآن، فنحن هنا مع معلومات جديدة تكشف لنا عن حجم الشاشة التي سيأتي بها هذا الهاتف.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants، السيد Ross Young، فقد أوضح بأن الهاتف Motorola Razr 2020 سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش، وهذا ما يعني بأنه سيضم شاشة أكبر من تلك المستخدمة في الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي. وعلاوة على ذلك، فقد أشار نفس المصدر كذلك إلى أن الهاتف Motorola Razr 2020 سيضم شاشة خارجية تمتاز هي الأخرى بأبعاد أكبر، ولكنه لم يكشف لنا عن حجمها المحتمل بالضبط مع العلم بأن الشاشة الخارجية الموجودة في الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي تمتاز بقطر 2.7 إنش.

الهاتف Motorola Razr 2019 الحالي لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن الشائعات تقول بأن الهاتف Motorola Razr 2020 سيدعم الجيل الجديد من الشبكات الخلوية بفضل قدومه مع المعالج Snapdragon 765 الذي يدعم تكنولوجيا 5G. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية للهاتف، فقد تردد أنها ستشمل ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، ونظام Android 10 الأحدث من جوجل.

The Motorola Razr 2 screen size will increase to the same size as the Galaxy Z Flip, 6.7”. The front display will also increase in size.