شاهد الهاتف Poco F2 Pro يخضع لعدد من إختبارات الصلابة في هذا الفيديو

فاطمة أيت طالب - دبي -

في الفترة الماضية، رأينا العديد من الهواتف الذكية تتعرض لإختبارات التعذيب بما في ذلك إختبار الخدش والحرق والثني، وكان آخرها الهاتف Oppo Find X2 Pro. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت قناة JerryRigEverything على اليوتيوب إخضاع الهاتف Poco F2 Pro لهذه الإختبارات أيضا لمعرفة مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.

في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Poco F2 Pro ليست سهلة الخدش بحيث لا يمكن للمفاتيح والعملات المعدنية خدشها عندما تكون جنبا إلى جنب مع هذه المعدات في جيب المستخدم. ومع ذلك، إستخدمت شركة Oppo إطار من المعدن، وهذا ما يعني سهولة خدش هذا الجزء من الهاتف في حالة إذا لم يتم إستخدام غطاء واقي.

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وبالنسبة لهيكل الهاتف والأزرار، فهي مصنوعة من المعدن بإستثناء بعض العناصر مثل أزرار الكتف. وتضمن إختبار الخدش الواجهة الخلفية للهاتف والتي إتضح أنها غير قابلة للخدش بسهولة على الرغم من أنها مغطاة بالزجاج. عدسة الكاميرا الأساسية في الخلف مغطاة بطبقة زجاجية مما يجعلها غير قابلة للخدش بسهولة أيضًا.

في إختبار الحرق، إستمر الهاتف Poco F2 Pro لنحو 30 ثانية قبل أن تبدأ البكسلات في الشاشة بالتحول إلى اللون الأبيض، ولكن لحسن الحظ لا تبقى على تلك الحالة إلى الأبد. أما بالنسبة لإختبار الثني، فقد إتضح أن الهاتف Poco F2 Pro متين للغاية على غرار العديد من الهواتف الرائدة المتاحة في السوق اليوم، وهذا ما يعني بأنه غير قابل للكسر بسهولة.

يبدو أن آلاف إختبارات المتانة التي خضع لها الهاتف Poco F2 Pro أثبتت جدارتها، ويمكننا إعتباره ببساطة واحد من الهواتف الذكية الأكثر متانة في السوق حاليا. ومع ذلك، لا نزال نوصي ملاك هذا الهاتف بوضعه في غطاء واقي إذا كانوا يرغبون في الحفاظ عليه بشكل أفضل.