رسمياً.. سامسونغ تطرح هاتف Galaxy A31 للبيع

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ورغم إطلاقه، إلا أنه لم يتم الكشف رسميا عن تفاصيل سعر الجهاز الجديد، ولكن من المتوقع أن يصل الهاتف بسعر 292 دولارا.
ومع ذلك، يعتبر سعر هاتف Galaxy A31 أغلى بكثير من سابقه A30 حيث تم ترقية العديد من المكونات، وخاصة إعداد الكاميرا والتي طورت إلى مجموعة رباعية.
كما تم تزويد الهاتف أيضا بمستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة مع بطارية بسعة 5000mAh، أعلى من 4000mAh في سابقيه.
وعلى الأرجح أن السبب الرئيس وراء ارتفاع تكلفة هاتف Galaxy A31، هو أن البديل المُباع في الهند هو الأفضل تجهيزا، حيث يحتوي على 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من التخزين أعلى من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 2 غيغابايت ومرتين لسعة التخزين من نسخة Galaxy A30.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.