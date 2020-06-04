تكنولوجيا: تسريبات جديدة تؤكد على العلامة التجارية لهاتف Galaxy Note 20 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة سامسونج أحد الإصدارات المرتقبة من سلسلة Note في Bluetooth SIG مؤخراً، حيث تم تأكيد العلامة التجارية لهذا الإصدار الذي ينطلق إلى الأسواق بعنوان Galaxy Note 20 Ultra.

رصد هاتف Galaxy Note 20 Ultra في قوائم Bluetooth SIG بعد إعتماد الهاتف رسمياً، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم SM-N986U.

كان هاتف Galaxy Note 20 Ultra قد رصد خلال الفترة الماضية في Geekbench benchmark، كما أكدت تسريبات Ice Universe على أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، أيضاً أعتمد الهاتف الذي يأتي بنموذج رقم SM-N9860 بقدرة شاحن 25 W.

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من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم ثلاثة إصدارات من سلسلة هواتف Galaxy Note 20 هذا العام، على أن يأتي الإصدار الرئيسي بعنوان Galaxy Note 20 بينما ينطلق الإصدار المتوسط بعنوان Galaxy Note 20 Plus، كما يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra كأعلى إصدار في السلسلة.

كما أشارت بعض التسريبات إلى أن الإصدار المتوسط من السلسلة Galaxy Note 20 Plus يأتي بنموذج رقم N986، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هواتف Galaxy Note 20 المرتقبة في الإعلان الرسمي المقرر في شهر أغسطس.

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