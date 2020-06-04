تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتفها القادم MI CC10 بميزة التكبير البصري حتى 12 مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط العملاق الصيني شاومي لدعم إصدارها القادم MI CC10 بعدسات telephoto وتكبير رقمي حتى 120 مرة، مع تكبير بصري حتى 12 مرة.

تتجه العديد من الشركات إلى إضافة تحسينات في مواصفات كاميرة الهواتف الذكية وميزة التكبير بشكل خاص، وشركة شاومي تستعد لترقية جديدة في ميزة التكبير في هاتفها القادم MI CC10.

نشر Xiaomishka اليوم تفاصيل جديدة حول هاتف شاومي المرتقب MI CC10، والذي يحمل رمز CAS الآن، حيث تستعد الشركة لعقد مؤتمر في شهر يوليو المقبل لإطلاق هذا الإصدار.

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وتستهدف شاومي في هذا الإصدار جلب تحسينات كبيرة في ميزة التكبير مع عدسات telephoto، حيث يدعم الهاتف تكبير بصري حتى 12 مرة، ليقدم آداء يتخطى هاتف سامسونج Galaxy S20 Ultra، كما يدعم تكبير رقمي حتى 120 مرة.

أيضاً يأتي هاتف MI CC10 أو الذي يعرف الآن برمز CAS بإعدادات متعددة في الكاميرة مع مستشعر ISOCELL Bright HM2 رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 775G التي لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن، والتي تأتي بميزة دعم شبكات 5G، وتقنية NFC.

يذكر أن شركة شاومي كانت قد قدمت هاتفي Mi CC9 وCC9e في الصين خلال شهر يوليو من العام الماضي، والذي جاء بمستشعر Sony IMX586 رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي هاتف MI CC10 أيضاً في شهر يوليو بترقية وتحسينات واضحة عن إصدارات العام الماضي.

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